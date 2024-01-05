Podcast Aksi Nyata: Fikih Ramadhan Paparkan Pentingnya Asuransi untuk Masa Depan Hidup

JAKARTA - Entrepreneur Muda/Bidang Kesehatan Masyarakat DPW Pemuda Perindo DKI Jakarta, Fikih Ramadhan menyebutkan, pentingnya asuransi untuk masa depan hidup seseorang.

Hal itu disampaikan Fikih dalam Podcast bertema Proteksi Masa Depan Diri dan Keluarga melalui Asuransi, yang ditayangkan melalui Youtube Partai Perindo.

"Jadi proteksi diri itu penting banget, kita ngomongin rasa aman dengan hidup, kita membeli rasa aman dalam hidup, kecuali kita hidup tak ada yang namanya resiko hidup, kita tak perlu deh beli yang namanya rasa aman," ujarnya sebagaimana dilihat pada Rabu (3/1/2024).

Menurutnya, asuransi itu terdiri dari Life Insurance, Critical Illness, Health Insurance, dan product rider lainnya yang berfungsi tuk seseirang sebagai masyarakat Indonesia tuk membeli rasa aman. Anak muda Indonesia itu lebih terobses dengan BPJS, tapi memang adanya BPJS membuat anak muda semakin melek dengan asuransi.

"Kalau kita mau semakin proper, banyak banget perusahaan swasta buat asuransi swasta di Indonesia, banyak plus-plusnya, jadi tuk anak muda lebih well prepare ke health insurance dahulu," tuturnya.