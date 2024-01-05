Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Intip Pembuatan Cone Es Krim Jadul Legendaris, Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |15:02 WIB
Intip Pembuatan Cone Es Krim Jadul Legendaris, Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini!
A
A
A

JAKARTA - Okezone Updates hari ini, Jumat (4/1/2014), akan membahas pabrik es cone jadul yang masih bertahan hingga kini. Anak-anak yang suka dengan es krim pasti tidak asing dengan wadah es krim ini. Cone es krim legendaris ini sudah digunakan sejak puluhan tahun lalu.

Salah satu pabrik yang masih memproduksi wadah es krim ini berada di Gang Kosasih, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Sejumlah pekerja dengan telaten membuat cone berbahan dasar sagu, terigu, garam, soda bubuk, dan minyak lesitin, serta pewarna makanan. Proses pembuatan wadah es krim ini masih dilakukan secara manual.

Pabrik cone es krim milik Edi Junaedi yang dirintis sejak 36 tahun lalu ini. Mampu memproduksi ribuan cone setiap harinya ini dan selalu habis terjual karena banyaknya pesanan.

Selain berita tadi, juga ada informasi tentang ide usaha buah naga. Dede Ma'mun, warga Kampung Babakan Pari, Desa Batujajar Timur, Kecamatan Batujajar, Bandung Barat, Jawa Barat. Berada di lahan sekitar 210 meter, Dede mulai membudidayakan buah naga sejak tahun 2013.

Halaman:
1 2
      
