Soal Kinerja Kejagung, DPR: Beri Pesan ke Masyarakat Penegakan Hukum Membaik

JAKARTA - Komisi III DPR RI mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) yang mendapatkan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Sebagaimana hasil survei yang dirilis Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Diakui Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, pencapaian Kejagung melalui kinerja Jaksa Agung Muda Tindak Umum (Jam Pidum) berhasil menyelesaikan 99.224 dari total 160.553 perkara dari Januari hingga Desember 2023.

Menurutnya, keberhasilan ini sebagai langkah signifikan dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia, yang turut berkontribusi pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Sehingga memang layak diapresiasi.

“Saya kira luar biasa, ketegasan Jaksa Agung tidak usah diragukan lagi. Ribuan kasus terbongkar, ratusan hingga ribuan pelaku kejahatan diadili, dan triliunan uang negara diselamatkan. Jadi wajar kalau masyarakat taruh kepercayaan besar pada Kejagung," kata Sahroni dalam keterangannya, Jumat (5/1/2024).

Dengan ketegasan Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam menangani beragam kasus, melibatkan ratusan hingga ribuan pelaku kejahatan, serta menyelamatkan triliunan uang negara, Sahroni menilai pencapaian ini sebagai luar biasa.

Keberhasilan ini seakan memberikan pesan kepada masyarakat bahwa penegakan hkuum di Indonesia kian membaik. Bahkan, menjadikannya lembaga hukum yang lebih diandalkan dibandingkan lembaga sejenis.