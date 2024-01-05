Ganjar-Mahfud Akan Sering Sapa Masyarakat Melalui Live Medsos

JAKARTA - Ketua Program Tim Unggulan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Satya Heragandi menyebutkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan lebih sering menyapa masyarakat melalui live streaming media sosial pada malam hari.

"Kalau untuk platform TikTok sebenarnya Pak Ganjar, Pak Mahfud dan Mas Alam itu sudah mulai aktif. Bahkan Mas Alam lebih dahulu aktif," ujar Satya Heragandhi, Jumat (5/1/2024) siang di Gedung High End Jakarta Pusat usai peluncuran empat ekosistem digital GRADE ID.

Ia mengungkapkan beberapa waktu seperti Tahun Baru, kemudian beberapa hari lalu ada diskusi live streaming antara Ganjar Pranowo dan Sandiaga Uno yang dilakukan pada malam.

"Jadi teman-teman silakan diikuti akun TikTok dan IG Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Mas Alam. Karena malam hari kita malah bisa memilih kesempatan berdiskusi dengan beliau," kata dia.

Berbagai kesempatan tersebut kata dia akan diupayakan oleh Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk semakin dekat dengan masyarakat.

"Jadi memang malam, beliau begitu setelah selesai urusan kampanye dan lain sebagainya, sekarang menyempatkan diri untuk menyapa masyarakat melalui platform-platform tersebut," tuturnya.