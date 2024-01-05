Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Senator Bali Arya Wedakarna Minta Petugas Bandara Tak Pakai Hijab Bikin Geram Menag Yaqut

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |15:06 WIB
Senator Bali Arya Wedakarna Minta Petugas Bandara Tak Pakai Hijab Bikin Geram Menag Yaqut
Arya Wedakarna/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

JAKARTA-Menteri Agama (Menag) RI, Yaqut Cholil Qoumas mengkritisi pernyataan senator Bali, Arya Wedakarna usai memberikan pernyataan soal busana muslimah.

"Kalau ada orang apalagi anggota DPD berlaku rasis. Saya kira dia harus mengerti dia harus belajar lagi soal Indonesia belajar sejarah lagi,"kata Menag kepada wartawan di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Jumat (5/1/2024).

Menurutnya, tidak boleh adanya pernyataan rasisme baik di Indonesia maupun Indonesia. Sebab perbedaan ras dan golongan yang justru memerdekakan Indonesia.

"Berbau rasisme tidak boleh di dunia ini. Indonesia ini berdiri karena semua ras semua golongan semua perbedaan yang kita miliki justru yang memerdekakan kita yang menjaga negara kita,"pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam,Kamaruddin Amin mengingatkan bahwa umat islam tidak diperbolehkan untuk melakukan rasisme apalagi bagi yang non muslim.

"Bicara komunitas Bali yang notabene orang non muslim, cuman kalau umat islam tidak bisa, sebaiknya tidak mengadress masyarakat yang non muslim,"katanya

Dengan demikian dia mengimbau agar para politisi terus bersama-sama menjaga kondusifitas. Terutama dalam rangka menyambut tahun politik.

"Kita harus bersama-sama menjaga kondusifitas Indonesia jadi tidak boleh ada suatu tempat di manapun yang kita tidak berikan prioritas untuk sama-sama menjaga kondusifitas, di Indonesia kalau ada satu daerah yang tidak kondusif bisa berdampak ke yang lain,"ucapnya.

"Bali terkenal daerah wisata, mengharuskan keramahan toleransi. Kita berharap agar publik figur politisi atau siapapun agar bersama-sama berkomitmen menjaga kondusifitas, bukan hanya Bali tapi seluruh Indonesia apalagi dalam rangka menyambut tahun politik,"tutupnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176944/penganiayaan-oXCc_large.jpg
Viral 3 Orang Diduga Diculik dan Disiksa Usai Jual Beli Mobil di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176743/viral-HAqz_large.jpg
Viral! Patwal PM Hentikan Mobil Berujung Ditabrak, Jenderal Marinir: Kita Tidak Tolerir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3176084/viral-lWrb_large.jpg
Viral Pernikahan Kakek di Pacitan Mahar Cek Rp3 Miliar Diduga Palsu, Kemenag Buka Suara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175912/viral-EsSK_large.jpg
Duh! Ajudan Bupati Purwakarta Viral Tepergok Selingkuh, Polda Jabar: Sudah Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/340/3174683/bola_api-lvzu_large.jpg
Heboh, Bola Api Melintas di Langit Cirebon hingga Terdengar Dentuman Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174308/viral-UeXj_large.jpg
Viral Bus Damri Ludes Terbakar di Tol Jatiasih Bekasi, Penumpang Panik!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement