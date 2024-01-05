Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Pencoblosan, Deputi 247 TPN Ganjar-Mahfud Fokus Bergerak ke Bawah

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |15:10 WIB
Jelang Pencoblosan, Deputi 247 TPN Ganjar-Mahfud Fokus Bergerak ke Bawah
Tim Deputi 247 TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Foto: Carlos Roy Fajarta)
A
A
A

 

JAKARTA - Tim Deputi 247 TPN Ganjar-Mahfud memastikan pihaknya fokus dalam proses pergerakan di bawah dalam proses pemenangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal tersebut disampaikan Deputi Operasi 247 TPN Ganjar-Mahfud, Denon Prawiraatmadja usai peluncuran empat Aplikasi TPN Ganjar Mahfud, Jumat (5/1/2024) di Gedung High End Menteng, Jakarta Pusat.

"Semenjak 18 Oktober (2023) saat TPN launching. Kita melakukan berbagai pendataan platform. Kenapa dilaunching Desember, karena di Januari kita akan melakukan banyak pergerakan di darat," kata Denon.

Sehingga sistem digital platform GRADE ID (Gotong Royong Ekosistem Digital Ganjar Mahfud Untuk Indonesia) tersebut, kata dia, disiapkan untuk mendukung pergerakan darat tersebut.

Hal ini ia maksudkan agar berbagai program ekonomi Ganjar- Mahfud dapat dilihat masyarakat secara luas baik dirasakan langsung di darat dengan kehadiran para relawan dan maupun dapat diakses melalui digital ekosistem.

"Sehingga dapat berjalan beriringan antara darat dan udara. Pak Arsyad Rasyid optimis keberadaan Grade ID ini dapat membawa kemenangan bagi Ganjar Mahfud," paparnya.

Terkait alih dukungan antara tim 03 Ganjar-Mahfud dan Tim 01 Anies-Cak Imin saat Pilpres 2024 memasuki putaran kedua, Denon mengaku tidak dapat bisa menjawab karena bukan bidangnya.

"Saya di operasi 247 saya pikir saya tidak terlalu paham antara komunikasi 01 dan 03. Itu high level politik diskusi," kata dia.

Halaman:
1 2
      
