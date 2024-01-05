Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD: Kita Boleh Beda Pilihan Politik, Agama dan Keyakinan, Tetapi Kita Semua Saudara Kemanusiaan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |15:16 WIB
Mahfud MD: Kita Boleh Beda Pilihan Politik, Agama dan Keyakinan, Tetapi Kita Semua Saudara Kemanusiaan
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan bahwa seluruh masyarakat Indonesia merupakan saudara kemanusiaan. Untuk itu, ia mengajak publik untuk tetao menjaga persaudaraan di tengah Pemilu 2024.

Hal itu Mahfud sampaikan dalam acara Syukuran Awal Tahun Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) di Grha Oikumene, Jakarta Pusat, Jumat (5/1/2024) siang.

Di hadapan sekitar ratusan peserta, Mahfud mengingatkan bajwa pemilu hanya gerjadi lima tahun sekali. Meski demikian, ia merasa keberadaan pemilu sangat menentukan Indonesia ke depan.

"Pemilu lima tahun sekali ya saja membuat kesepakatan baru tentang teknis lima tahun ke depan kita mau apa sih, siapa yang mimpin. Itu lima tahun ke depan, wakil kita siapa lima tahun ke depan, nanti lima tahun perbarui lagi," tutur Mahfud.

Kendati begitu, Mahfud mengingatkan, keberadaan pemilu harus mengeratkan persaudaraan. "Persaudaraan kita dan persahabatan kita, dan pertemanan kita tentu kita pertahankan sampai kita masing maisng mati," tuturnya.

