Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres soal Tabrakan Kereta di Cicalengka: Betul-Betul Fatal

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |15:18 WIB
Wapres soal Tabrakan Kereta di Cicalengka: Betul-Betul Fatal
Wapres Ma'ruf Amin (Foto: Binti M)
A
A
A

 

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan kecelakaan kereta api (KA) antara KA Turangga relasi Surabaya Gubeng – Bandung dan Commuterline Bandung Raya, Jumat (5/1/2024) pagi ini merupakan kejadian fatal.

Diketahui, kecelakaan KA Turangga relasi Surabaya Gubeng – Bandung dan Commuterline Bandung Raya terjadi pada pukul 06.03 WIB di km 181+700 petak jalan antara Stasiun Haurpugur – Stasiun Cicalengka. Kecelakaan terjadi di petak Cicalengka - Haurpugur, dekat Sinyal Masuk Haurpugur.

“Saya kira nggak boleh terjadi. Nah, itu betul-betul menurut saya fatal. Karena itu ke depan harus betul-betul lebih teliti lah. Ini (korbankan) nyawa manusia dan tentu kerugian-kerugian lainnya,” tegas Wapres kepada awak media di Istana Wakil Presiden, Jakarta.

Wapres menyoroti kecelakaan ini mengingat kereta api sudah mempunyai jalurnya sendiri berbeda dengan jalan raya. Apalagi, sudah ada pengaturan-pengaturannya untuk jalannya kereta namun masih terjadi kecelakaan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160150/kai-Nwbe_large.jpg
KA Argo Bromo Anggrek Anjlok, 2 Perjalanan Kereta Dibatalkan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/512/3126044/kecelakaan-UAfy_large.jpg
Breaking News! Daihatsu Sigra Tertabrak Kereta Bathara Krisna, 4 Orang Tewas, 3 Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/340/3123688/kecelakaan-4C3e_large.jpg
Honda BRV Ringsek Ditabrak KA Rangkasbitung, 2 Wanita Cantik Dilarikan ke RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/338/3075959/kecelakaan-NpAT_large.jpg
KRL Tabrak Motor di Lintasan Cilebut-Bojonggede
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/337/3067365/kecelakaan-Iocf_large.jpg
KA Taksaka Gambir-Jogja Tabrak Truk di Perlintasan Sentolo-Rewulu, Sejumlah Perjalanan Terganggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/525/3066981/korban_tabrak_kereta-jqKD_large.jpg
Isak Tangis Warnai Pemakaman Korban Kecelakaan Kereta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement