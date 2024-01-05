Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Di Hadapan Umat Kristen, Mahfud MD Nilai Pancasila Wujud Perlindungan Ritual Keagamaan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |15:30 WIB
Di Hadapan Umat Kristen, Mahfud MD Nilai Pancasila Wujud Perlindungan Ritual Keagamaan
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai, Pancasila merupakan wujud perlindungan ritual keagamaan. Keberadaan Pancasila, dinilai suatu bentuk kesepakatan bagi seluruh umat dapat menghormati seluruh agama yang ada di Indonesia.

Hal itu disampaikan Mahfud saat menghadiri Syukuran Awal Tahun Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) di Grha Oikumene, Jakarta Pusat, Jumat (5/1/2024).

Cawapres yang diusung Partai Perindo ini merasa, Pancasila juga merupakan wujud kalimatun sawa'. Dalam kitab suci al-Qur’an, istilah kalimatun sawa’ bermakna merupakan satu pernyataan atau keyakinan yang mempertemukan berbagai perbedaan.

"Kalimatun sawa' hal-hal yang sama diperjuangkan meskipun agamanya dan sukunya beda. Pasti sama," tutur Mahfud.

Ia pun mencontohkan kalimatun sawa seperti seluruh umat beragama ingin keadilan dalam menjalankan ritual. Selain itu, kata Mahfud, keinginan umat untuk wujudkan pemerintahan yang tidak korup hingga pemilu yang jujur, adil merupama bentuk kalimatun sawa'.

Halaman:
1 2
      
