HOME NEWS NASIONAL

Update! Tabrakan Kereta di Bandung, 4 Orang Tewas dan 37 Terluka

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |15:37 WIB
Update! Tabrakan Kereta di Bandung, 4 Orang Tewas dan 37 Terluka
Tabrakan KA Lokal Bandung Raya dan KA Turangga (Foto: Agung Bakti Sarasa)
A
A
A

 

JAKARTA - Kecelakaan kereta api terjadi di Kecamatan Cikuya, Cicalengka, Bandung, pada lintas Cicalengka-Haurpugur KM 181+700 pada Jumat (5/1/2024) pukul 06.03 WIB. Insiden ini melibatkan KA Turangga (KA Plb 65A) dengan KA Commuterline Bandung Raya (KA 350).

Direktur Jenderal Perkeretaapian, Risal Wasal menyampaikan, korban meninggal sudah teridentifikasi sejumlah 4 orang. Sementara korban luka yang telah teridentifikasi sejumlah 37 orang. Tidak ada korban jiwa dari pihak penumpang.

Korban meninggal terdiri dari 1 orang Masinis, 1 orang Asisten Masinis, 1 orang Petugas Keamanan Dalam Stasiun Cimekar, serta 1 orang Prama KA Turangga. Sementara korban meninggal dan luka sudah dilarikan ke RSUD Cicalengka, RS AMC dan RS Edelweiss guna penanganan lanjut.

Proses evakuasi, kata Risal, masih terus dilakukan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan bersama KAI dan pihak terkait dengan prioritas penanganan adalah korban terdampak. 

“Kami sudah mengirimkan petugas gabungan, sarana crane serta sarana penolong dari Stasiun Kiaracondong dan Stasiun Solo Balapan yang saat ini sudah berada di lokasi untuk membantu proses evakuasi,” ujar Risal dalam siaran persnya.

Kecelakaan melibatkan rangkaian KA Turangga yang terdiri dari 1 lokomotif (CC 206 1505), 8 kereta penumpang, 1 kereta makan dan 1 kereta pembangkit, serta KA Commuterline Bandung Raya yang terdiri dari 1 lokomotif (CC 201 7717), 7 kereta penumpang, dan 1 kereta pembangkit.

Masing-masing rangkaian membawa 287 penumpang dan 7 orang crew KA (KA Turangga), serta 191 penumpang dan 7 orang crew KA (KA CL Bandung Raya).

Halaman:
1 2
      
