HOME NEWS NASIONAL

Postingan Terakhir Masinis Julian Dwi Setiono Korban Tragedi Cicalengka, Isinya soal Kematian

Aufi Shabirah , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |15:43 WIB
Postingan Terakhir Masinis Julian Dwi Setiono Korban Tragedi Cicalengka, Isinya soal Kematian
Postingan Terakhir Julian Dwi Setiono/ist
A
A
A

JAKARTA - Tabrakan kereta api Turangga dengan KA Commuter Line Bandung Raya di di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, mengakibatkan 4 orang tewas.

Salah satunya merupakan masinis dari KA Commuter Line Bandung Raya, Julian Dwi Setiono. Sementara masinis dari KA Turangga selamat dari tragedi mengerikan tersebut.

Terkuak isi postingan terakhir dari masinis Julian Dwi Setiyono banyak yang menganggap bahwasannya perkataan dari Julian merupakan sebuah pertanda.

Dalam postingan terakhirnya, Julian membagikan sebuah dakwah yang membahas tentang kematian.

"Dan banyak orang yang hidup jasadnya, tetapi mati hatinya. Makanya sampai para ulama itu mengatakan orang yang paling buruk adalah orang yang mati hatinya sebelum mati fisiknya," dikutip dari Instagramnya, Jumat (5/1/2024).

"Orang kalau mati hatinya, sebelum mati fisiknya maka apapun yang ia perbuat tidak akan pernah mendatangkan kemaslahatan,"lanjut Julian.

Halaman:
1 2
      
