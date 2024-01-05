Mengenal Julian Dwi Setiono, Korban Tabrakan yang Jalankan Tugas Akhir sebagai Masinis KA Bandung Raya





JAKARTA – Mengenal Julian Dwi Setiono, korban tabrakan yang jalankan tugas akhirnya sebagai masinis KA Bandung Raya, menarik untuk dibahas.

Julian Dwi Setiono merupakan masinis KA Bandung Raya yang menjadi korban tabrakan KA Turangga vs KA Lokal Bandung Raya.

Kereta api yang dia bawanya bertabrakan dengan KA Turangga di jalur petak Stasiun Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (05/01/2024) pagi.

Julian dikenal sebagai orang yang ramah dan taat beribadah. Ia kerap kali membagikan cuplikan video-video ceramah di media sosialnya. Hingga sebelum ia meninggal pun, ia sempat membagikan potongan video ceramah seorang ustad.

Ia meninggalkan seorang istri bernama Santika Fujasari dan seorang anak perempuan yang masih balita bernama Ayasha Halwa Zafirah.

Disamping pekerjaannya menjadi seorang masinis, Julian juga memiliki hobi fotografi dan bersepeda hal itu terlihat dari foto-fotonya di media sosial.