HOME NEWS NASIONAL

Tebak-tebakan Yenny Wahid: Apa Persamaan Mahfud MD dengan Warteg?

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |15:59 WIB
Tebak-tebakan Yenny Wahid: Apa Persamaan Mahfud MD dengan Warteg?
Apa persamaan Mahfud MD dengan Warteg? (Foto: Instagram/@bestienya_mahfudmd)
JAKARTA - Momen jenaka terjadi saat Putri Presiden RI ke-4, Abdurahman Wahid (Gus Dur), Zannuba Ariffah Chafsoh yang dikenal Yenny Wahid tebak-tebakan dengan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3 dalam Pemilu 2024 Mahfud MD.

Hal tersebut seperti terlihat dalam video yang diunggah akun media sosial Instagram bestienya_mahfudmd pada Jumat (5/1/2024).

Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo - Mahfud MD, Yenny Wahid tampak duduk di sebuah meja bundar. Ada Mahfud MD di sebelah kanannya.

Sedangkan di sebelah kirinya ada Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pemilu (TKRPP) Ganjar-Mahfud, Ahmad Basarah dan Mantan Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin.

Awalnya Yenny bertanya kepada Mahfud MD.

"Pak Mahfud, Pak Mahfud tahu enggak persamaan Pak Mahfud MD dengan Warteg?" ucap Yenny Wahid.

Mimik muka Mahfud MD tampak berpikir cukup serius mendengar pertanyaan dari Yenny Wahid tersebut.

"Apa ya, persamaannya, Pak Basarah tahu enggak persamaan Mahfud dengan warteg," ujar Mahfud MD sembari bertanya ke arah Ahmad Basarah.

Telusuri berita news lainnya
