Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Syukuran PGI, Mahfud MD Ingin Tingkatkan Kerukunan Sebagai Bangsa

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |16:04 WIB
Syukuran PGI, Mahfud MD Ingin Tingkatkan Kerukunan Sebagai Bangsa
Cawapres Mahfud MD (Foto: Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menghadiri acara Syukuran Awal Tahun Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) di Grha Oikumene, Jumat (5/1/2024).

Dalam acara itu, Mahfud ingin bersilaturahmi dalam rangka perayaan Natal dan Tahun Baru 2024 yang berjalan aman dan lancar. Pada acara itu, Mahfud juga ingin mengajak umat Kristen untuk meningkatkan kerukunan.

"Kalau substansi saya ingin mengatakan tingkat kerukunan kita sebagai bangsa, tingkat persatuan kita sebagai bangsa semakin berkualitas," kata Mahfud usai hadiri acara.

Kendati demikian, Mahfud merasa masih ada masalah. Meski begitu, ia merasa, masalah tersebut tak terlalu besar dan masih bisa diatasi.

"Tapi secara umum kebersatuan kita meningkat. Sehingga saya tadi lebih menekankan lagi bukan hanya toleransi yang kita perlukan, tapi juga akseptasi kerjasama untuk maju bersama sebagai bangsa," ujar Cawapres yang didukung Partai Perindo ini.

Sebelumnya, Mahfud MD mengajak umat Kristen untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Apalagi, menjelang Pemilu 2024.

"Saudara sekalian, saling menghargai dan saling menghormati di antara kita harus diperkuat secara terus menerus. Rasa persatuan, dan persaudaraan harus terus diperkokoh," tutur Mahfud.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement