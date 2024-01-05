Syukuran PGI, Mahfud MD Ingin Tingkatkan Kerukunan Sebagai Bangsa

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menghadiri acara Syukuran Awal Tahun Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) di Grha Oikumene, Jumat (5/1/2024).

Dalam acara itu, Mahfud ingin bersilaturahmi dalam rangka perayaan Natal dan Tahun Baru 2024 yang berjalan aman dan lancar. Pada acara itu, Mahfud juga ingin mengajak umat Kristen untuk meningkatkan kerukunan.

"Kalau substansi saya ingin mengatakan tingkat kerukunan kita sebagai bangsa, tingkat persatuan kita sebagai bangsa semakin berkualitas," kata Mahfud usai hadiri acara.

Kendati demikian, Mahfud merasa masih ada masalah. Meski begitu, ia merasa, masalah tersebut tak terlalu besar dan masih bisa diatasi.

"Tapi secara umum kebersatuan kita meningkat. Sehingga saya tadi lebih menekankan lagi bukan hanya toleransi yang kita perlukan, tapi juga akseptasi kerjasama untuk maju bersama sebagai bangsa," ujar Cawapres yang didukung Partai Perindo ini.

Sebelumnya, Mahfud MD mengajak umat Kristen untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Apalagi, menjelang Pemilu 2024.

"Saudara sekalian, saling menghargai dan saling menghormati di antara kita harus diperkuat secara terus menerus. Rasa persatuan, dan persaudaraan harus terus diperkokoh," tutur Mahfud.