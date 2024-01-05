Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ajak Umat Kristen Untuk Saling Hormati Perbedaan, Mahfud MD: Sehingga Kita Tidak Termakan Hoaks

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |16:09 WIB
Ajak Umat Kristen Untuk Saling Hormati Perbedaan, Mahfud MD: Sehingga Kita Tidak Termakan Hoaks
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengajak umat kristen untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Apalagi, menjelang Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Mahfud saat berpidato di dalam acara Syukuran Awal Tahun Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) di Grha Oikumene, Jumat (5/1/2024).

"Saudara sekalian, saling menghargai dan saling menghormati di antara kita harus diperkuat secara terus menerus. Rasa persatuan, dan persaudaraan harus terus diperkokoh," tutur Mahfud.

Cawapres yang didukung Partai Perindo itu pun mengajak umat kristen untuk terus meneguhkan kebhinekaam. Dengan begitu, Mahfud merasa, para umat dapat terhindat dari rasa curiga dan rasa benci.

"Kebersamaan dan kebhinekaan harus diteguhkan, dengan demikian kita akan terhindar dari rasa curiga, apalagi sampai membenci. curiga saja tidak boleh, apalagi membenci," tutur Mahfud.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
PGI Pemilu 2024 mahfud md
