HOME NEWS NASIONAL

Wujudkan Pemilu Berjalan Damai, HT: Jangan Sampai Rakyat Jadi Korban

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |16:15 WIB
Wujudkan Pemilu Berjalan Damai, HT: Jangan Sampai Rakyat Jadi Korban
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) mengajak seluruh pihak untuk mewujukan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan damai. Ia merasa, hal itu bisa terjadi bila iklim politik itu kondusif.

"Ya jadi gini, apalagi tahun politik ini kita harus memastikan politik dan pemilu berjalan damai," kata HT saat ditemui di Grha Oikumene, Jakarta Pusat, Jumat (5/1/2024).

HT pun berharap agar ambisi kelompok tertentu untuk menangkan Pemilu 2024 tak mengorbankan rakyat.

"Ya jangan sampai rakyat jadi korban oleh karena ambisi ya, mungkin dari kelompok tertentu untuk memenangkan pilpres atau pileg ya," tutur HT.

Atas dasar itu, HT berharap, Pemilu 2024 dapat berjalam damai di tengah hangatnya iklim politik di Indonesia.

"Jadi kita berharap, damai itu harus. Meskipun saat ini kontestasinya cukup intensif," tutur HT.

(Khafid Mardiyansyah)

      
