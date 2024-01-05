Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Alvin Lim Sebut Ferdy Sambo Tak Ditahan di Lapas Salemba, Menkumham: Orang Gila Itu!

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |16:19 WIB
Alvin Lim Sebut Ferdy Sambo Tak Ditahan di Lapas Salemba, Menkumham: Orang Gila Itu!
Alvin Lim/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly membantah pernyataan advokat Alvin Lim mengenai Ferdy Sambo yang tidak pernah ditahan di Lapas Salemba.

"Orang gila itu, orangnya gak ada disitu. Dia (Alvin) kan sakit di rumah sakit, Ferdy Sambo itu cuman 5 hari di Cipinang, kemudian dikirim ke Cilegon. Asal ngomong aja," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/1/2023).

Dia juga menegaskan bahwa apa yang dikatakan oleh Alvin adalah tidak benar. Bahkan, kata Yasonna, Alvin sendiri belum pernah bertemu Sambo di Lapas Salemba.

"Sudah kan dibikin beritanya, dia (Alvin) itu sakit dari tanggal 16-29 Agustus di rumah sakit. Sambo-nya cuman 24-29 (Agustus) disitu. Kapan ketemunya dia, langsung kita transfer ke Cilegon, eh bukan Cibinong, dia di lapas Cibinong," kata Yasonna.

"Hoaks lah (Alvin)," tambahnya.

Yasonna juga menegaskan bahwa Ferdy Sambo tidak pernah mendapatkan perlakuan khusus pada saat ditahan di Lapas Salemba. "Enggak, makanya di (pindah ke) lapas Cibinong," tutup Yasonna.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/337/3044556/hendra_kurniawan-do0j_large.jpg
Hendra Kurniawan, Mantan Anak Buah Ferdy Sambo Bebas Bersyarat Pekan Lalu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/01/337/3016155/3-jenderal-asal-cilacap-berkarier-cemerlang-salah-satunya-tangani-kasus-ferdy-sambo-WtyIslAPPA.jpg
3 Jenderal Asal Cilacap Berkarier Cemerlang, Salah Satunya Tangani Kasus Ferdy Sambo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/337/2998066/kabar-terbaru-bharada-eliezer-pindah-agama-jelang-nikah-dengan-calon-istri-ling-ling-l45VSeJnxf.jpg
Kabar Terbaru Bharada Eliezer Pindah Agama Jelang Nikah dengan Calon Istri Ling Ling
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/338/2976386/sidang-gugatan-perdata-ferdi-sambo-ditunda-hingga-19-maret-ini-penyebabnya-32CJmaIf2m.jpg
Sidang Gugatan Perdata Ferdi Sambo Ditunda hingga 19 Maret, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/05/337/2950336/3-fakta-alvin-lim-disebut-orang-gila-oleh-menkumham-ngoceh-penahanan-ferdy-sambo-TUS8GhDKeh.jpg
3 Fakta Alvin Lim Disebut Orang Gila oleh Menkumham, Ngoceh Penahanan Ferdy Sambo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/05/337/2949900/heboh-alvin-lim-sebut-ferdy-sambo-tak-ditahan-kadivpas-dki-jakarta-hoaks-f4dd1D7j3l.jpg
Heboh Alvin Lim Sebut Ferdy Sambo Tak Ditahan, Kadivpas DKI Jakarta: Hoaks!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement