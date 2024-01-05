HT Puji Pidato Mahfud MD di Syukuran PGI: Sangat Bagus Berdasarkan Pancasila

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) turut menghadiri acara Syukuran Awal Tahun Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) bersama Menko Polhukam Mahfud MD di Grha Oikumene, Jakarta Pusat, Jumat (5/1/2024).

Dalam acara itu, HT mengapresiasi pidato Mahfud yang menyerukan umat beragama untuk saling menjaga persatuan. Menurutnya, ajakan Mahfud sesuai dengan nilai ideologi Indonesia yakni, Pancasila.

"Jadi sambutan beliau sangat bagus bahwa kita ini membawa yang berdasarkan Pancasila," kata HT usai pertemuan.

Baginya, agama itu penting. Tetapi, ia berkata, perbedaan agama tak melunturkan nilai persatuan bangsa.

"Jadi agama itu penting, tetapi berbeda tapi satu ya. Jadi Pak Mahfud menegaskan pentingnya itu," terang HT.

Sebelumnya, Mahfud MD menilai, Pancasila merupakan wujud perlindungan ritual keagamaan. Keberadaan Pancasila, dinilai suatu bentuk kesepakatan bagi seluruh umat untuk dapat menghormati seluruh agama yang ada di Indonesia.

Cawapres yang diusung Partai Perindo ini merasa, Pancasila juga merupakan wujud kalimatun sawa'. Dalam kitab suci Alquran, istilah kalimatun sawa’ bermakna merupakan satu pernyataan atau keyakinan yang mempertemukan berbagai perbedaan.

"Kalimatun sawa' hal-hal yang sama diperjuangkan meskipun agamanya dan sukunya beda. Pasti sama," tutur Mahfud.