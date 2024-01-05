Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ma'ruf Amin Usai Jadi Wapres: Kembali ke Habitat, Balik Lagi sebagai Kiai

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |16:25 WIB
Ma'ruf Amin Usai Jadi Wapres: Kembali ke Habitat, Balik Lagi sebagai Kiai
Wapres Maruf Amin (Foto: Setwapres)
A
A
A

 

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan akan kembali menjadi kiai untuk mengurus pesantren setelah pensiun pada Oktober 2024.

“Saya akan kembali ke habitat saya, ke habit saya. Saya dipinjem saja kok, saya ini pinjeman kalau pemain pinjaman itu apa namanya. Nanti saya balik lagi ke tempat saya sebagai kiai, pesantren, pendidikan,” kata Wapres kepada awak media di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (5/1/2024).

Wapres mengatakan dia sedang menyiapkan universitas di Tanara, Banten, yang sebelumnya hanya khusus mempunyai kurikulum ilmu fikih.

“Saya lagi mempersiapkan di Tanara sana, universitas, sekarang baru Sekolah Tinggi Ilmu Fikih, jadi pesantren, tsanawiyah, aliyah. Kemudian nanti kita akan kembangkan Universitas dan berbagai pendidikan vokasi, menyiapkan tenaga kerja,” tuturnya.

Selanjutnya, Wapres juga mengungkapkan bahwa dia akan membuat Pesantren selain di Tanara. “Nanti saya buat pesantren di mana gitu, jadi pusat pendidikan, jadi saya ingin membangun pusat peradaban, nanti di daerah-daerah. Tapi bukan di Tanara,” ujarnya.

Wapres mengungkapkan dia tetap akan tinggal di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. “Homebase saya tetap Depok itu Cimanggis. Pusat kegiatan saya di Tanara, nanti saya cari tempat lagi untuk cari pusat pendidikan saya,” kata dia.

Halaman:
1 2
      
