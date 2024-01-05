Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemuda Perindo Ingatkan Tiga Hal Ini untuk ASN agar Jaga Integritas di Masa Pemilu

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |16:31 WIB
Pemuda Perindo Ingatkan Tiga Hal Ini untuk ASN agar Jaga Integritas di Masa Pemilu
A
A
A

JAKARTA - Direktur Eksekutif DPP Pemuda Persatuan Indonesia (Perindo), Iqnal Shalat Sukma Wibowo mendesak agar aparatur sipil negara (ASN) menjaga integritas mereka dalam masa pemilu tahun ini.

Hal itu ia ungkapkan merespons beberapa dugaan ASN yang mendukung pasangan calon (Paslon) tertentu.

Untuk itu, pengurus organisasi sayap Partai Perindo --partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- menekan para ASN memegang tiga prinsip berikut.

"Tiga pesan moral ini ingin saya sampaikan diantaranya adalah untuk para pejabat dan penguasa yang menjabat, harus memiliki prinsip: 1. takut kepada tuhan, 2. taat kepada hukum, 3. setia pada rakyat," kata Iqnal saat ditemui di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta, Jumat (5/1/2024).

Dengan memegang teguh tiga hal tersebut, Iqnal meyakini akan terjaga integritas para ASN di musim kontestasi politik seperti sekarang ini.

"Tiga ini kalau diimplementasikan semua akan berjalan baik-baik saja, integritas pun akan terjaga," ujar pengurus organisasi sayap Partai Perindo --partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177221//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_serap_aspirasi_anak_muda-fqxz_large.jpg
Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Serap Aspirasi Anak Muda Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177205//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_beri_edukasi_cegah_stunting_kepada_warga_bandung-POF8_large.jpg
Liwetan Bersama Warga, Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Beri Edukasi Cegah Stunting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/340/3177025//perindo-JZqK_large.jpg
HUT Ke-11, DPW Perindo Sulsel Gelar Bakti Sosial dan Donor Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139//partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176133//partai_perindo-I7Hc_large.jpg
Rayakan HUT Ke-11, Perindo Sulteng: Konsolidasi Kesiapan Struktur Dimasifkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176128//partai_perindo-3724_large.jpg
Perindo Sulteng Rayakan HUT Ke-11 Diselimuti Suasana Guyub
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement