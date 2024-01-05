Pemuda Perindo Ingatkan Tiga Hal Ini untuk ASN agar Jaga Integritas di Masa Pemilu

JAKARTA - Direktur Eksekutif DPP Pemuda Persatuan Indonesia (Perindo), Iqnal Shalat Sukma Wibowo mendesak agar aparatur sipil negara (ASN) menjaga integritas mereka dalam masa pemilu tahun ini.

Hal itu ia ungkapkan merespons beberapa dugaan ASN yang mendukung pasangan calon (Paslon) tertentu.

Untuk itu, pengurus organisasi sayap Partai Perindo --partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- menekan para ASN memegang tiga prinsip berikut.

"Tiga pesan moral ini ingin saya sampaikan diantaranya adalah untuk para pejabat dan penguasa yang menjabat, harus memiliki prinsip: 1. takut kepada tuhan, 2. taat kepada hukum, 3. setia pada rakyat," kata Iqnal saat ditemui di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta, Jumat (5/1/2024).

Dengan memegang teguh tiga hal tersebut, Iqnal meyakini akan terjaga integritas para ASN di musim kontestasi politik seperti sekarang ini.

"Tiga ini kalau diimplementasikan semua akan berjalan baik-baik saja, integritas pun akan terjaga," ujar pengurus organisasi sayap Partai Perindo --partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu.

(Khafid Mardiyansyah)