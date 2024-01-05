Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Mau Impor 1,5 Juta Sapi Perah Demi Program Bagi Susu Gratis, HT: Uangnya Ada Atau Tidak?

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |16:45 WIB
Prabowo Mau Impor 1,5 Juta Sapi Perah Demi Program Bagi Susu Gratis, HT: Uangnya Ada Atau Tidak?
A
A
A

JAKARTA - Capres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto berencana akan memgimpor 1,5 juta sapi perah untuk memenuhi pasokan susu dalam negeri.

Pasokan susu itu juga ditujukan untuk memuluskan program bagi-bagi susu gratis untuk anak-anak yang diusung Prabowo.

Merespon itu, Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) mempertanyakan anggaran negara untuk memenuhi kebutuhan impor sapi perah dalam program tersebut. Bila program itu dipaksakan, ia merasa, sebagian anggaran pembangunan akan diambil untuk memenuhi program tersebut.

"Masalahnya ada uanganya atau tidak? Kalau dipaksakan itu pasti ambil jatah uang pembangunan," tutur HT saat ditemui di Grha Oikumene, Jakarta Pusat, Jumat (5/1/2024).

HT pun mewanti-wanti target pertumbuhan ekonomi dalam negeri tidak akan tercapai bila, anggaran pembangunan itu terpakai untuk memenuhi program susu gratis.

"Ingat pertumbuhan ekonomi ga akan tercapai, akan turun, akan melandai. Itu resikonya," terang HT

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177221//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_serap_aspirasi_anak_muda-fqxz_large.jpg
Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Serap Aspirasi Anak Muda Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177205//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_beri_edukasi_cegah_stunting_kepada_warga_bandung-POF8_large.jpg
Liwetan Bersama Warga, Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Beri Edukasi Cegah Stunting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/340/3177025//perindo-JZqK_large.jpg
HUT Ke-11, DPW Perindo Sulsel Gelar Bakti Sosial dan Donor Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139//partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176133//partai_perindo-I7Hc_large.jpg
Rayakan HUT Ke-11, Perindo Sulteng: Konsolidasi Kesiapan Struktur Dimasifkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176128//partai_perindo-3724_large.jpg
Perindo Sulteng Rayakan HUT Ke-11 Diselimuti Suasana Guyub
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement