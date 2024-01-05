Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tabrakan Kereta di Cicalengka, Ini Identitas Lengkap 4 Korban Tewas dan 37 Penumpang Luka-Luka

Agus W , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |16:46 WIB
Tabrakan Kereta di Cicalengka, Ini Identitas Lengkap 4 Korban Tewas dan 37 Penumpang Luka-Luka
Kecelakaan Kereta di Cicalengka/Foto: MNC Portal
A
A
A

BANDUNG - Kecelakaan Kereta Api (KA) Turangga 65A jurusan Gubeng, Surabaya-Bandung bertabrakan dengan KA Commuter Line Bandung Raya di Cicalengka, Kabupaten Bandung, mengakibatkan 4 orang tewas. Peristiwa maut itu juga mengakibatkan 37 penumpang luka-luka.

Berikut identitas para korban kecelakaan yang terjadi di Jalan Haurpugur-Cicalengka Km 181 + 5/4, Kampung Babakan DKA, Desa Cikuya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung pada Jumat (5/1/2023) pagi.

Korban meninggal:

1. Julian Dwi Setiyono (28), Nipp. 44749, pegawai PT KAI, warga Bukit Permata E-8 Nomor 3 RT 02/22, Kelurahan Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB). Almarhum merupakan masinis KA Commuter Line Bandung Raya.

2. Ponisam (47), Nipp. 44749, pegawai PT KAI, warga Griya Utama Rancaekek, Jalan Cendana IV Nomor 44 RT 09/19, Kelurahan Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung Masinis KA Commuterline Bandung Raya.

3. Ardiansyah (30), pramugara KA Turangga, pegawai PT KAI, warga Kampung Balekambang RT 2/16, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung.

4. Enjang Yudi, PAM Stasiun Cimekar, pegawai PT KAI.

Korban luka-luka:

1. Paul Adiwinata (76), warga Jalan HZ Mustofa 1/4, Nagarawangi, Cihideung, Tasikmalaya.

2. Aam Muharam (50), warga Perum Bojong Badak Endah Blok B Nomor 205 A Kondektur KA Turangga.

3. Djaja Sandjak (66), warga Bojong Kancor Nomor 61 RT 03/04, Kelurahan Cibeunying, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung.

4. Wawan (59), warga RT 001/008, Ciburial, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut .

5. Faridah Eka Putri Wanita (27), warga Lengkong Barat RT 07/01, Lengkongsari, Tawang, Kota Tasikmalaya.

6. Lena Mardiana (35), warga Jl. Titimplik Dalam Nomor 25-S/151-C, RT 003/005, Sadangserang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung

7. Adela, warga Baros.

8. Sylvia Christina Daat (44), warga Batu Putih Atas 2/2 Numbay Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Pekerjaan dosen.

9. Qanda (38), warga Gresik, Jawa Timur.

10. Johan (38), warga Kampung Cikadongdong, RT 002/002, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/18/3027163/penumpang-mendengar-suara-benturan-dan-ledakan-usai-kereta-tabrakan-dengan-bus-di-perlintasan-zWdOLxNeYy.jpg
Penumpang Mendengar Suara Benturan dan Ledakan Usai Kereta Tabrakan dengan Bus di Perlintasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/18/3027138/kereta-tabrakan-dengan-bus-di-perlintasan-sebidang-slovakia-6-orang-tewas-BylxtqWXXK.jpg
Kereta Ekspres Tabrakan dengan Bus di Perlintasan Tewaskan 6 Orang, Pengemudi Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/608/3009969/pulang-beli-mi-bocah-10-tahun-tewas-tertabrak-kereta-di-serdang-bedagai-sumut-JMjbLjSM4M.JPG
Pulang Beli Mi, Bocah 10 Tahun Tewas Tertabrak Kereta di Serdang Bedagai Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/338/3006262/pemotor-tewas-usai-tertabrak-kereta-saat-hendak-menyeberang-HTaWI8Dek1.jpg
Pemotor Tewas Usai Tertabrak Kereta saat Hendak Menyeberang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/338/3005959/pengendara-motor-tewas-tertabrak-kereta-api-saat-nyeberang-rel-di-kemayoran-GzFJaXjFQX.jpg
Pengendara Motor Tewas Tertabrak Kereta Api saat Nyeberang Rel di Kemayoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/22/610/2998975/update-bus-tertabrak-kereta-rajabasa-satu-tewas-dan-belasan-orang-kritis-0xlwnShy7B.jpg
Update Bus Tertabrak Kereta Rajabasa, Satu Tewas dan Belasan Penumpang Terluka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement