Pemuda Perindo Dukung Program Ganjar-Mahfud Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana

JAKARTA - Pemuda Perindo mendukung sejumlah program yang dicanangkan oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo - Mahfud MD. Program-program kerakyatan tersebut dinilai efektif untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.

Direktur Eksekutif DPP Pemuda Perindo, Iqnal Shalat Sukma Wibowo menyatakan ikut mensosialisasikan program-program yang dimaksud. Salah satunya program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana.

"Yang dilakukan Pemuda Perindo untuk mendukung Paslon Ganjar-Mahfud adalah mengkampanyekan program-program unggulan, di antaranya pendidikan satu KK satu sarjana," kata Iqnal saat ditemui di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta, Jumat (5/1/2024).

Menurut pengurus organisasi sayap Partai Perindo --yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu--, program tersebut sangat layak menjadi program unggulan Ganjar-Mahfud.