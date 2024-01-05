Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemuda Perindo Dukung Program Ganjar-Mahfud Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |16:49 WIB
Pemuda Perindo Dukung Program Ganjar-Mahfud Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana
A
A
A

JAKARTA - Pemuda Perindo mendukung sejumlah program yang dicanangkan oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo - Mahfud MD. Program-program kerakyatan tersebut dinilai efektif untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.

Direktur Eksekutif DPP Pemuda Perindo, Iqnal Shalat Sukma Wibowo menyatakan ikut mensosialisasikan program-program yang dimaksud. Salah satunya program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana.

"Yang dilakukan Pemuda Perindo untuk mendukung Paslon Ganjar-Mahfud adalah mengkampanyekan program-program unggulan, di antaranya pendidikan satu KK satu sarjana," kata Iqnal saat ditemui di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta, Jumat (5/1/2024).

Menurut pengurus organisasi sayap Partai Perindo --yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu--, program tersebut sangat layak menjadi program unggulan Ganjar-Mahfud.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177221//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_serap_aspirasi_anak_muda-fqxz_large.jpg
Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Serap Aspirasi Anak Muda Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177205//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_beri_edukasi_cegah_stunting_kepada_warga_bandung-POF8_large.jpg
Liwetan Bersama Warga, Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Beri Edukasi Cegah Stunting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/340/3177025//perindo-JZqK_large.jpg
HUT Ke-11, DPW Perindo Sulsel Gelar Bakti Sosial dan Donor Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139//partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176133//partai_perindo-I7Hc_large.jpg
Rayakan HUT Ke-11, Perindo Sulteng: Konsolidasi Kesiapan Struktur Dimasifkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176128//partai_perindo-3724_large.jpg
Perindo Sulteng Rayakan HUT Ke-11 Diselimuti Suasana Guyub
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement