Debat Ketiga, Pemaparan Visi Misi dan Program Kerja Bakal Diawali Ganjar Pranowo

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo akan mendapat giliran pertama untuk menyampaikan visi misi serta program kerja pada saat pelaksanaan debat ketiga yang akan digelar pada hari Minggu, 7 Januari 2024 mendatang.

Hal ini disampaikan Komisioner KPU RI, August Mellaz dalam jumpa pers terkait persiapan debat ketiga lusa besok. Jumpa pers ini digelar di media center KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (5/1/2024).

"Debat ketiga ini penyampaian visi misi pada segmen pertama akan dimulai oleh calon presiden nomor urut tiga (Ganjar Pranowo)," kata Mellaz dalam paparannya.

Dia kembali menjelaskan, hal ini sebagaimana rotasi urutan yang telah dilakukan pada debat-debat sebelumnya. Dimana, pada debat pertama, calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan berkesemapatan pertama menyampaikan visi misi serta program kerjanya.

Kemudian, pada debat kedua yang mempertemukan masing-masing calon wakil presiden (Cawapres), Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon nomor urut dua yang berkesemapatan menyampaikan visi misi serta program kerjanya lebih dahulu.

"Nanti keempat kelima akan berlangsung rotasi sebagaimana sudah ditentukan," ujarnya.

(Khafid Mardiyansyah)