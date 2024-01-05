Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sambangi Warga Cipinang Melayu Jaktim, Yusuf Mansur dan Perindo Gelar Bazaar Minyak Goreng Murah di Kolong Tol Becakayu

Muhammad Farhan , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |19:55 WIB
Sambangi Warga Cipinang Melayu Jaktim, Yusuf Mansur dan Perindo Gelar Bazaar Minyak Goreng Murah di Kolong Tol Becakayu
A
A
A

JAKARTA - Dai kondang Indonesia, Ustadz Yusuf Mansur bersama caleg Perindo untuk DPRD Dapil DKI Jakarta 6, Wahyu Nur Iman, menyambangi warga RW 01 Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur pada Jumat siang tadi (5/1/2024). Yusuf Mansur dan Wahyu Nur Iman tengah menggelar temu sapa warga yang berdomisili tak jauh dari kolong tol Becakayu, guna menghelat bazaar murah 1000 liter minyak goreng.

Selain menghelat bazaar tersebut, Yusuf Mansur dan Wahyu ikut memberikan sumbangan berupa mobil ambulans kepada Masjid Baitul Akhlaq. Yusuf mengatakan hibah mobil ambulans dan pengadaan bazaar sembako murah minyak goreng tersebur sebagai bagian dari Jumat barokah dari Partai Perindo.

"Tadi kita menemui warga, bersama pak Wahyu, sekaligus menjalin silaturahim bersama. Ini juga bagian dari aksi nyata Perindo kepada masyarakat, tanpa janji tapi turun langsung saja," ungkap Yusuf di lokasi, Jumat (5/1/2024).

Pria dengan nama lengkap Jam'an Nurchotib Mansur itu mengatakan, perhelatan bazaar murah ini pun disambut antusias oleh masyarakat khususnya dari kalangan ibu rumah tangga. Baginya, gelaran bazaar di kolong tol Becakayu tersebut, menjadi motivasinya untuk tetap memberikan wujud aksi nyata membantu masyarakat.

"Sebenarnya bazaar murah ini dibutuhkan semua warga di setiap tempat yang kita kunjungi. Jadi kita keliling saja dari kelurahan ke kelurahan hingga kecamatan. Soalnya memang sedang susah kan ya akses sembako murah sekarang," terang Yusuf.

Sebelum menghelat bazaar murah minyak goreng tersebut, Ustadz Yusuf Mansur pun sempat mengisi khutbah Jum'at di Masjid Baitul Akhlaq. Yusuf yang hadir tersebut disambut antusias warga karena keramahan dan kehangatannya untuk menyapa langsung setiap orang yang ditemuinya.

