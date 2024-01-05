Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Wapres: Kalau Bansos Terus Namanya Melestarikan Kemiskinan

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |20:14 WIB
Wapres: Kalau Bansos Terus Namanya Melestarikan Kemiskinan
Wapres Maruf Amin (Foto: Setwapres)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan pemberian bantuan sosial (bansos) secara terus menerus sama saja melestarikan kemiskinan. Sehingga, sudah semestinya bansos dikurangi namun harus berbanding lurus dengan peningkatan pemberdayaan kapasitas sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Kalau bansos terus kan namanya melestarikan kemiskinan, jadi bagaimana supaya lama-lama ini bansos ini semakin sedikit, sedikit, sedikit,” kata Wapres kepada awak media di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (5/1/2024).

Harapannya, dengan meningkatkan kapasitas pengusaha UMKM maka akan mengurangi angka kemiskinan.

“Karena itu (harus) berbanding lurus dengan yang saya bilang, peningkatan pengusaha UMKM itu jangan stunting terus, jadi kena stunting terus kan, jadi itu supaya tidak kena stunting dinaikkan,” ujarnya.

“UMKM itu ada yang sudah ga bisa dinaikkan, ada, memang segitu sudah maksimal, kalau bahasa Kiai namanya ga bisa berubah-ubah. Tapi yang lainnya bisa dinaikkan jadi pengusaha menengah, pengusaha besar, tergantung daripada upaya-upaya kita dalam rangka pemberdayaannya. Itu nanti kita dorong itu supaya mempercepat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Wapres berharap agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 mendatang tidak hanya untuk bantuan sosial, namun juga pemberdayaan.

