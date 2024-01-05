Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Datangi Polda Metro, Sultan Korban Kabel Menjuntai Dicecar 12 Pertanyaan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |20:16 WIB
Datangi Polda Metro, Sultan Korban Kabel Menjuntai Dicecar 12 Pertanyaan
A
A
A

JAKARTA - Sultan Rifat korban kabel menjuntai bersama ayahnya, Fatih mendatangi Polda Metro Jaya. Fatih menyebutkan kedatangan ke Polda Metro Jaya ini untuk melengkapi keterangan sebelumnya.

“Jadi kedatangan kami di sini adalah untuk melengkapi keterangan yang diperlukan oleh Polda Metro Jaya dalam rangka laporan yang kami buat terkait terjeratnya leher Sultan pada saat melintas di Jalan Antasari,” kata Fatih kepada wartawan, Jumat (5/1/2024).

Fatih mengungkapkan dalam pemeriksaan pihak penyidik memberikan 12 pertanyaan terkait kondisi jalan hingga kelengkapan yang digunakan Sultan saat melintasi saat kecelakaan.

“Tadi sekitar 12 pertanyaan yang disampaikan untuk melengkapi pertanyaan sebelumnya. Tadi disampaikan itu terkait dengan kondisi jalan kemudian kelengkapan yang dipakai Sultan saat kecelakaan, termasuk surat menyurat dan lain-lain dari pada motor itu sendiri,” ungkapnya.

Fatih menambahkan dalam pemeriksaan kali ini, pihaknya tidak membawa bukti tambahan. Oleh karena itu, ia berharap kasus ini bisa diselesaikan secara baik-baik.

“Bukti tambahan tidak ada karena semuanya sudah kita serahkan ke penyidik ya. Karena kondisi anak saya sudah sehat sudah siap melanjutkan kuliah lagi, kami ingin segera diakhiri dengan baik baik kasus anak saya ini,” ujarnya.

