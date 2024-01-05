Advertisement
NASIONAL
HOME NEWS NASIONAL

Viral Jokowi Dinner Bareng Prabowo, Istana: Presiden Rileks Sejenak

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |21:09 WIB
JAKARTA - Viral di media sosial Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang dinner atau makan malam berdua dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Dari video yang beredar, Presiden Jokowi nampak mengenakan kemeja putih, sedangkan Prabowo mengenakan batik bermotif berwarna coklat. Tampak keduanya berbicara secara intens. Sesekali keduanya juga melempar tawa dan senyum.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membenarkan makan berdua Presiden Jokowi dengan capres nomor urut 2 itu yang digelar pada malam hari ini Jumat (5/1/2024).

"Malam ini, Bapak Presiden rileks sejenak mencoba masakan nusantara di Rumah Makan Seribu Rasa Menteng. Saat makan malam, Presiden didampingi Menhan Bapak Prabowo Subianto," kata Ari saat dikonfirmasi.

Saat dikonfirmasi maksud dan tujuan pertemuan makan malam tersebut, Ari hanya menjelaskan keduanya hanya mencicipi masakan Nusantara.

"Makan malam coba masakan nusantara. Katanya masakan di rumah makan itu enak," kata Ari.

Topik Artikel :
Prabowo Subianto viral Jokowi
