HOME NEWS NASIONAL

Cak Imin Protes 2 Panelis Debat Ketiga Berasal dari Unhan, Ini Jawaban KPU

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |20:37 WIB
Cak Imin Protes 2 Panelis Debat Ketiga Berasal dari Unhan, Ini Jawaban KPU
KPU jawab protes soal panelis debat ketiga berasal dari Unhan (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI angkat bicara ihwal protes yang dilayangkan Cawapres nomor urut satu, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkait keberadaan dua orang panelis debat ketiga yang berasal dari Universitas Pertahanan (Unhan).

Kekhawatiran Cak Imin lantaran ada indikasi kecurangan. Mengingat, Unhan terafiliasi di bawah Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang juga merupakan Calon Presiden (Capres) nomor urut dua.

Menjawab hal tersebut, Ketua KPU RI Hasyim Asya'ri menjelaskan bahwa panelis bisa berasal dari berbagai macam sumber atau kelembagaannya.

"Tapi kami meyakini bahwa beliau-beliau ini punya kapasitas, punya integritas akademik yang dijaga atau dipertahankan," kata Hasyim dalam jumpa pers terkait persiapan debat ketiga yang digelar di media center KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (5/1/2024).

Di sisi lain, dia turut menjelaskan bahwa 18 pertanyaan yang dibuat oleh para panelis ini juga nantinya pada saat debat mekanisme penentuan pertanyaannya dilakukan dengan cara undian bertingkat.

Di mana, undian itu dilakukan terkait tema yang akan dipilih dan undian terkait daftar pertanyaan atas tema tersebut.

"Jadi kalau ada 18 pertanyaan dan kesempatan seperti itu, sudah pasti juga tidak semua pertanyaan akan diperoleh. Karena memperolehnya melalui mekanisme undi yang kita sama-sama tahu dilakukan secara transparan," ujarnya.

