HOME NEWS NASIONAL

Tiba di Acara Sholawat Persatuan Indonesia, Mahfud MD Disambut Meriah Ribuan Jemaah

Giffar Rivana , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |20:59 WIB
Tiba di Acara Sholawat Persatuan Indonesia, Mahfud MD Disambut Meriah Ribuan Jemaah
A
A
A

DEMAK - Calon Wakil Presiden (cawapres) Mahfud MD menghadiri acara Sholawat Persatuan Indonesia yang diselenggarakan di Lapangan sepakbola Prampelan, Kabupaten Demak, Jumat (5/1/2024).

Kedatangan Mahfud disambut meriah oleh ribuan para jemaah yang datang. Dengan mengenakan pakaian putihnya Mahfud langsung dikerubungi warga untuk sekedar meminta berjabat tangan dengan cawapres nomor urut 3 itu.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, Mahfud tiba di lokasi pada pukul 20.40 WIB, dia didampingi oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dalam acara Sholawat Persatuan Indonesia itu.

Ribuan jemaah sholawat yang hadir terus meneriaki Mahfud ketika dirinya berjalan memasuki lokasi.

