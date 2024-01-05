Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Panglima TNI Cek Kesiapan Pasukan Elite Kopassus di Markas Cijantung

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |21:55 WIB
Panglima TNI Cek Kesiapan Pasukan Elite Kopassus di Markas Cijantung
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto cek persiapan senjata Kopassus (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto melakukan pengecekan dan melihat secara langsung kondisi real kesiapan Prajurit Kopassus, di Markas Kopassus Cijantung, Jakarta Timur, Jumat (5/1/2024).

Diketahui, kesiapan prajurit yang tangguh dan alutsista yang memadai merupakan faktor yang menentukan untuk memenangkan suatu pertempuran.

Saat kunjungannya, Panglima TNI didampingi Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Danjen Kopassus Mayjen TNI Deddy Suryadi menyaksikan pameran static show dan pameran Alutsista yang dimiliki Kopassus.

Jenderal Agus juga melihat aksi demonstrasi dari Prajurit Kopassus mulai dari kegiatan serbuan gedung, latihan KTAF, Cakra dan Calisthenics di lapangan Ahmad Kirang, serta menyaksikan latihan keterampilan menembak reaksi yang diperagakan oleh para Prajurit Kopassus di lapangan tembak Alfa dan Bavo.

Turut hadir mendampingi Panglima TNI dalam kegiatan tersebut diantaranya Kasad, Kasum TNI, Pangkogabwilhan III, Kabais TNI, Pangkostrad, para Asisten Panglima TNI, Pangdam XVII/Cen, para Kabalakpus TNI, Danjen Kopassus, Dankormar, Dankorpasgat dan segenap Pejabat Utama Kopassus.

(Awaludin)

      
