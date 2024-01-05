Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ini Cara Rakyat Laporkan Pelanggaran di Laman Jaga Pemilu

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |22:45 WIB
Ini Cara Rakyat Laporkan Pelanggaran di Laman Jaga Pemilu
Konpers laman Jaga Pemilu (foto: MPI/Widya)
A
A
A

JAKARTA - Gerakan yang dibuat untuk memperkuat kesadaran dan pemahaman hak-hak politik, Jaga Pemilu meluncurkan website https://jagapemilu.com. Laman ini diharapkan sebagai bentuk pengawasan rakyat terhadap penyimpangan dan ketidakadilan dalam pemilihan umum (pemilu) 2024 mendatang.

Inisiator Jaga Pemilu, Luky Djani mengatakan bahwa walaupun website ini dibuat kolaboratif keroyokan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Akan tetapi dia berharap website ini dapat memantau proses kampanye, tahapan pemilu, rekapitulasi, hingga perhitungan suara di KPU.

"Semua orang bisa memberikan laporan baik kecurangan pelanggaran yang dilakukan siapapun tanpa mendownload aplikasi khusus. Dengan website ini akan memudahkan orang berpartisipasi dan ikut serta melaporkan kecurangan hal-hal yang menyimpang pemilu tersebut," kata Luky di Gedung Permata Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (5/1/2024).

Adapun masyarakat dapat melaporkan temuannya di lapangan dengan sign up menggunakan google maupun email untuk masuk ke website https://jagapemilu.com. Kemudian Tim Jaga Pemilu akan meminta pelapor untuk mengisi sejumlah data identitas guna menghindari adanya berita palsu atau hoaks.

"Kita di back end ada mekanisme verifikasi nya. Isi, data identitas, alamat domisili kamk akan membantu memverifikasi laporan sesuai dengan domisili, ada data tambahan bisa memverifikasi orang dengan jelas Identitas nya," ujarnya.

Setelah di verifikasi, pelapor dapat melakukan pengaduan di website tersebut. Pelapor pun diminta menjelaskan secara deskriptif mulai dari siapa, tempat, dimana, tanggal kejadian pelanggaran itu.

"Mohon diisi sedetail-detailnya bisa mengupload foto dan video lalu klik tombol laporkan pelanggaran. Kemudian Laporan masuk dan akan ada tim yang mengelolanya," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Hoaks Pemilu 2024 Jaga Pemilu
