Dukung Pelaksanaan Website Jaga Pemilu, Jaringan Gusdurian Siap Bantu Kroscek di Lapangan

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |23:28 WIB
Dukung Pelaksanaan Website Jaga Pemilu, Jaringan Gusdurian Siap Bantu Kroscek di Lapangan
Pendiri Gusdurian, Alissa Wahid (foto: MPI/Widya)
JAKARTA - Gerakan yang dibuat untuk memperkuat kesadaran dan pemahaman hak-hak politik, Jaga Pemilu meluncurkan website https://jagapemilu.com. Laman ini diharapkan sebagai bentuk pengawasan rakyat terhadap penyimpangan dan ketidakadilan dalam pemilihan umum (pemilu) 2024 mendatang.

Pendiri Gusdurian, Alissa Wahid menyatakan kesiapannya untuk mendukung pelaksanaan pelaporan dengan cara membantu laman jaga pemilu untuk mengecek di lapangan secara langsung.

"Kami memang tidak memiliki membangun platform tapi kami punya pasukan yang ada dimana-mana. Kita senang karena semua hal yang kita temukan di lapangan bisa kita kumpulkan yaitu memberikan ruang bagi rakyat untuk bisa melaporkan, karena banyak yang ingin melaporkan tapi enggak tahu kemana?,"kata Alissa.

Gusdurian sendiri kata Alissa juga turut dibantu dengan jejaring di tingkat lokal mulai dari komunitas lintas iman, kelompok minoritas, keagamaan hingga masyarakat sipil yang ikut bekerjasama.

