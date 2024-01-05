Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Peduli Kesehatan Napi, Lapas Cibinong Jalin Kerjasama dengan RSUD

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |01:21 WIB
Peduli Kesehatan Napi, Lapas Cibinong Jalin Kerjasama dengan RSUD
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

BOGOR - Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Wisnu Hani melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibinong, di Aula Cendrawasih RSUD Cibinong, pada Kamis (4/1/2023). Perjanjian kerja sama ini terkait dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan di Lapas Cibinong.

Adapun tujuan dari dilaksanakannya penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini merupakan bentuk komitmen dari Lapas Cibinong dalam rangka pemenuhan hak kesehatan bagi Warga Binaan. Hal ini sejalan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-32.PK.01.07.01 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA serta arahan dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat R. Andika Dwi Prasetya untuk bekerja sama dan meningkatkan sinergitas antar instansi.

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Lapas Cibinong dengan RSUD Cibinong dilakukan oleh Kepala Lapas Cibinong, Wisnu Hani Putranto, dengan Direktur RSUD Cibinong, dr. Yukie Meistisia Anandaputri Satoto serta disaksikan oleh Pejabat Struktural, Petugas Medis Lapas Cibinong dan RSUD Cibinong.

Kalapas Cibinong, Wisnu Hani menyampaikan ucapan terima kasih kepada Direktur RSUD Cibinong beserta jajaran atas respon dan perhatian yang sangat baik dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/338/3166034//napi-IMw7_large.jpg
Napi Lapas Cibinong Digembleng Jadi Teknisi AC, Bekal Masa Depan Setelah Bebas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/24/337/3098544//menteri_hak_asasi_manusia_natalius_pigai-MB9w_large.jpg
30 Napi di Lapas IIA Karawang Terdiagnosis Scabies, Menteri HAM Kirim Tim Kesehatan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement