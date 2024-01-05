Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cikarang Kebanjiran, 2 Desa Terendam

Ade Suhardi , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |01:24 WIB
Cikarang Kebanjiran, 2 Desa Terendam
Banjir di Cikarang (foto: dok ist)
BEKASI - Banjir mengepung dua desa di Kabupaten Bekasi. Sebanyak ratusan rumah terendam akibat banjir usai hujan deras mengguyur wilayah tersebut.

Dua desa itu yakni Desa Simpangan dan desa Mekarmukti, yang berada di Kecamatan Cikarang Utara, kabupaten Bekasi, hujan deras terjadi pada Kamis (4/12/2023) sore.

"Yang terkena banjir, Desa Simpangan dan Desa Mekarmukti. Totalnya hampir 700 kepala keluarga," ujar Camat Cikarang Utara, Enop Can, Kamis (4/12/2023).

Enop mengatakan, tidak ada korban jiwa dalam bencana ini. Namun, dipastikan banjir dengan ketinggian mulai dari 50 centimeter, hingga 1.5 meter, akibat intensitas hujan yang tinggi dan luapan Sungai Cibereum.

