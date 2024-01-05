Banjir Setinggi 70 Cm, Tim Basarnas Evakuasi Warga Pela Mampang

JAKARTA - Personil penyelamatan melakukan evakuasi terhadap warga yang terdampak banjir d DKI Jakarta. Hal ini menyusul banjir akibat cuac ekstrem hujan deras pada Kamis 4 Januari 2024 malam.

Salah satu penduduk yang terdampak yakni di wilayah Jalan Pondok Karya, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, DKI Jakarta. Banjir menggenang wilayah tersebut setinggi 40-70 cm membuat warga harus dievakuasi.

“Puluhan personel Basarnas Jakarta melakukan operasi SAR pada pukul 20.30 WIB tadi,” tulis Kepala Kantor SAR Jakarta Fazzli dalam keterangan tertulis, Kamis (4/1/2024).

Adapun basarnas mengevakuasi sejumlah lansia dan anak-anak dari kediamannya yang digenangani banjir ke tempat yang lebih aman. Ia memastikan operasi terus dilakukan hingga situasi banjir telah aman.

“Kami akan terus proses operasi pencarian dan penyelamatan terhadap warga di lokasi tersebut hingga aman terkendali,” ucapnya.

Fazzli juga menerangkan, pihaknya bekerja sama dengan unsur BPBD DKI Jakarta untuk mengenal titik-titik banjir. Sementara seluruh personel pun terus dipastikannya untuk bersiaga.