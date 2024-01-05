Capai Tinggi 1,5 Meter, Banjir Rendam Ratusan Rumah Warga Kabupaten Bekasi

BEKASI - Hujan deras yang terjadi sejak Kamis (4/1/2024) siang dan meluapnya Sungai Cilemah Abang membuat ratusan rumah warga di dua desa di Kabupaten Bekasi terendam banjir. Dua desa tersebut yakni Desa Simpangan dan Desa Mekar Mukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Dua desa tersebut terendam banjir dengan ketinggian air bervaria, dari 50 cm hingga 1,5 meter. Dengan menggunakan perahu karet, petugas BPBD, TNI dan kepolisian terjun langsung ke rumah-rumah warga untuk melakukan evakuasi warga yang rumahnya terendam banjir ke kantor desa atau ke tempat yang lebih tinggi.

Ada juga yang mengungsi ke rumah saudaranya. Selain itu ada juga yang bertahan di rumah mereka karena menjaga barang-barang berharga miliknya.

Camat Cikarang Utara, Enop Can mengatakan, sebanyak 700 kepala keluarga dari dua desa yaitu Desa Simpangan dan Desa Mekar Mukti rumahnya terendam banjir dan sampai saat ini warganya masih dilakukan proses evakuasi.

“Terutama ibu-ibu dan anak-anak. Selain itu ada juga warga yang dalam keadaan sakit berhasil dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit terdekat,” ucapnya.

Sementara dari hasil pemantauan petugas kecamatan dan instansi lainnya, hingga saat ini banjir di pemukiman warga sudah mulai surut.

