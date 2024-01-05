Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pagi Ini, 21 RT dan 2 Ruas Jalan di Jakarta Masih Terendam Banjir

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |06:22 WIB
Pagi Ini, 21 RT dan 2 Ruas Jalan di Jakarta Masih Terendam Banjir
Illustrasi (foto: dok Okezone)
JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta mencatat puluhan RT dan dua ruas jalan masih tergenang imbas hujan dengan intensitas sedang hingga deras melanda sejumlah wilayah di Ibu Kota pada Kamis (4/1).

"Hingga Jumat (5/1) pukul 05.00 WIB, BPBD mencatat genangan yang sebelumnya terjadi di 27 RT dan 2 Ruas Jalan saat ini menjadi 21 RT atau 0.068% dari 30.772 RT dan 2 ruas jalan tergenang," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI, Isnawa Adji dalam keterangannya, Jumat (5/1/2024).

Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:

Jakarta Barat terdapat 6 RT yang terdiri dari:

- Kel. Rawa Buaya

Jumlah: 2 RT

Ketinggian: 30 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi Dan Luapan Alirah PHB Mookevart.

- Kel. Kamal

Jumlah: 2 RT

Ketinggian: 30 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi

- Kel. Tegal Alur

Jumlah: 2 RT

Ketinggian: 20 s.d 30 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi

Pengungsi: 26 Jiwa

Lokasi Pengungsi: RPTRA Anggrek 04

