Kronologi Kecelakaan Dua Truk Kontainer di Cilincing Jakarta Utara

JAKARTA - Kecelakaan lalu lintas terjadi antara dua truk kontainer di Jalan Cakung Cilincing Jakarta Utara pada Jumat (5/1/2024).

Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Edy Purwanto menjelaskan kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 05.30 WIB.

Lokasi kecelakaan terjadi di Jalan Cakung Cilincing Raya arah Utara tepatnya didekat SPBU 34.141.07 wilayah Cilincing Jakarta Utara.

Dua kendaraan truk kontainer yang terlibat kecelakaan yakni kendaraan Trailer B-9551-VD yang dikemudikan M dengan Kendaraan Trailer B-9846-AX yang dikemudikan W.

"Korban meninggal dunia diketahui saudara W yang mengalami luka-luka dan meninggal dunia di TKP," terangnya.

Edy Purwanto menjelaskan kronologi awal kendaraan trailer B-9846-AX Pengemudi yang dikemudikan W melaju dari arah Selatan ke Utara.

"Tepatnya didepan SPBU 34.141.07 tertabrak Kend.Trailer B-9551-VD dikemudikan M yang baru keluar dari SPBU," jelasnya.