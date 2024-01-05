Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Kecelakaan Dua Truk Kontainer di Cilincing Jakarta Utara

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |11:27 WIB
Kronologi Kecelakaan Dua Truk Kontainer di Cilincing Jakarta Utara
Kecelakaan truk kontainer. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Kecelakaan lalu lintas terjadi antara dua truk kontainer di Jalan Cakung Cilincing Jakarta Utara pada Jumat (5/1/2024).

Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Edy Purwanto menjelaskan kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 05.30 WIB.

Lokasi kecelakaan terjadi di Jalan Cakung Cilincing Raya arah Utara tepatnya didekat SPBU 34.141.07 wilayah Cilincing Jakarta Utara.

 BACA JUGA:

Dua kendaraan truk kontainer yang terlibat kecelakaan yakni kendaraan Trailer B-9551-VD yang dikemudikan M dengan Kendaraan Trailer B-9846-AX yang dikemudikan W.

"Korban meninggal dunia diketahui saudara W yang mengalami luka-luka dan meninggal dunia di TKP," terangnya.

 BACA JUGA:

Edy Purwanto menjelaskan kronologi awal kendaraan trailer B-9846-AX Pengemudi yang dikemudikan W melaju dari arah Selatan ke Utara.

"Tepatnya didepan SPBU 34.141.07 tertabrak Kend.Trailer B-9551-VD dikemudikan M yang baru keluar dari SPBU," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151514/pajero_ringsek_usai_tabrakan_dengan_truk_di_jakut-S5dE_large.jpg
Pajero Ringsek Usai Tabrakan dengan Truk di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/525/3151365/kecelakaan-sXyj_large.jpg
Tragis! Anggota Brimob Tewas Tertimpa Pohon saat Baru Naik Pangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150826/kecelakaan-QHSg_large.jpg
Rem Mendadak, 4 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement