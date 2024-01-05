Pelaku Penusukan Wanita di Cileungsi Ternyata Maling

BOGOR - Kasus penusukan terhadap wanita berinisal MA di wilayah Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terungkap. Wanita tersebut ternyata korban penusukan oleh pencuri yang sedang menyatroni rumahnya.

Kapolsek Cileungsi Kompol Yohanes Redhoi Sigiro mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 00.00 WIB pada 2 Januari 2024. Berawal ketika pelaku sedang mencari target rumah untuk dibobol.

"Berniat melaksanakan pencurian karena terlilit utang atau faktor ekonomi," kata Yohanes, Jumat (5/1/2024).

Kemudian, pelaku menyatroni rumah korban dengan cara mencongkel kaca jendela belakang. Lalu, pelaku memasukan tangannya dan membuka pintu.

"Korban dan ibunya saat itu sedang tertidur. Di mana, pelaku beraksi mencari barang-barang berharga di rumah tersebut. Namun, pelaku tidak mendapatkan barang berharga tersebut," ujarnya.

Ketika itu, korban terbangun dan berteriak melihat pelaku di dalam rumahnya. Pelaku yang panik langsung menghujamkan senjata tajam jenis pisau ke arah korban sebanyak 4 kali tusukan.

"Pertama di dada, paha dan dua luka tusukan di lutut bagian kiri," ujarnya.