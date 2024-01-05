Viral Saipul Jamil Ditangkap di Jakbar, Polisi Masih Mendalami

JAKARTA - Beredar sebuah video yang memperlihatkan artis Saipul Jamil ditangkap di Jalan Daan Mogot KM 1 atau tepatnya di dekat Halte Jelambar, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Jumat (5/1/2024).

Dari rekaman video yang dilihat MNC Portal Indonesia, terlihat Saipul Jamil dikerumuni oleh sejumlah orang yang diduga merupakan anggota polisi di Jalur Busway.

Dalam video itu dinarasikan, penangkapan terhadap Saipul Jamil oleh pihak kepolisian itu terkait kasus narkoba.

Dikonfirmasi terpisah, Kapolsek Tambora Kompol Donny Agung Harvida buka suara terkait video viral tersebut. Ia menyatakan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan mendalam.

“Kita masih melakukan pemeriksaan, pendalaman, kebetulan kita tadi pengamanan seseorang, ternyata di dalamnya ada Saipul Jamil. Kita masih dalami,” kata Donny saat dihubungi awak media.

Hingga saat ini, Donny belum bisa memberikan penjelasan secara rinci terkait keterlibatan Saipul Jamil.