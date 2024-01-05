Dites Urine, Saipul Jamil Negatif Narkoba, Asistennya Positif

Saiful Jamil saat menjadi tahanan di kasus berbeda (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA - Pihak kepolisian mengamankan artis Saipul Jamil bersama asistennya di Jalan Daan Mogot KM 1 atau tepatnya di dekat Halte Jelambar, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Jumat (5/1/2024) sore ini.

Kapolsek Tambora Kompol Donny Agung Harvida menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan cek urine terhadap keduanya. Dalam pengecekan itu, Saipul Jamil dinyatakan negatif narkoba.

“Intinya si posisi Saipul ini barusan kita cek urine negatif ya, tapi asistennya positif gitu,” kata Donny saat dihubungi awak media, Jumat (5/1/2024).

Donny menjelaskan, pihaknya tengah melakukan penangkapan terhadap seseorang dalam kasus narkoba. Namun, saat penangkapan ternyata di dalam mobil itu ada Saipul Jamil.

“Iya betul (narkoba). Kebetulan kita tadi pengamanan seseorang, ternyata di dalamnya ada Saipul Jamil,” ujarnya.

Oleh karena itu, lantaran Saipul Jamil juga ikut berada di dalam mobil tersebut, Donny menyebutkan pihaknya turut mengamankan Saipul. Saat ini, lanjut dia, pihaknya masih mendalami keterlibatan dari Saipul Jamil.

“Iya di dalam mobil itu. Jadi kita masih dalami apakah SJ itu ada keterlibatan atau tidak, kita masih dalami itu,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )