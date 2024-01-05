Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dites Urine, Saipul Jamil Negatif Narkoba, Asistennya Positif

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |18:53 WIB
Dites Urine, Saipul Jamil Negatif Narkoba, Asistennya Positif
Saiful Jamil saat menjadi tahanan di kasus berbeda (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pihak kepolisian mengamankan artis Saipul Jamil bersama asistennya di Jalan Daan Mogot KM 1 atau tepatnya di dekat Halte Jelambar, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Jumat (5/1/2024) sore ini.

Kapolsek Tambora Kompol Donny Agung Harvida menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan cek urine terhadap keduanya. Dalam pengecekan itu, Saipul Jamil dinyatakan negatif narkoba.

“Intinya si posisi Saipul ini barusan kita cek urine negatif ya, tapi asistennya positif gitu,” kata Donny saat dihubungi awak media, Jumat (5/1/2024).

Donny menjelaskan, pihaknya tengah melakukan penangkapan terhadap seseorang dalam kasus narkoba. Namun, saat penangkapan ternyata di dalam mobil itu ada Saipul Jamil.

“Iya betul (narkoba). Kebetulan kita tadi pengamanan seseorang, ternyata di dalamnya ada Saipul Jamil,” ujarnya.

Oleh karena itu, lantaran Saipul Jamil juga ikut berada di dalam mobil tersebut, Donny menyebutkan pihaknya turut mengamankan Saipul. Saat ini, lanjut dia, pihaknya masih mendalami keterlibatan dari Saipul Jamil.

“Iya di dalam mobil itu. Jadi kita masih dalami apakah SJ itu ada keterlibatan atau tidak, kita masih dalami itu,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/07/31/337/1747166/terlibat-suap-perkara-cabul-pedangdut-saipul-jamil-divonis-tiga-tahun-bui-tLd8oRJdpi.jpg
Terlibat Suap Perkara Cabul, Pedangdut Saipul Jamil Divonis Tiga Tahun Bui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/07/31/338/1746818/kasus-suap-dengan-tuntutan-penjara-4-tahun-saipul-jamil-akan-jalani-vonis-hari-ini-K1bG8wUyuP.jpg
Kasus Suap dengan Tuntutan Penjara 4 Tahun, Saipul Jamil Akan Jalani Vonis Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/07/19/338/1740002/terjerat-suap-perkara-cabul-saipul-jamil-dituntut-empat-tahun-bui-mhCBeOEqwC.jpg
Terjerat Suap Perkara Cabul, Saipul Jamil Dituntut Empat Tahun Bui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/06/12/337/1714240/atur-vonis-perkara-bang-ipul-rohadi-akui-ada-komitmen-dengan-hakim-ifa-tVAA8SP8Cx.jpg
Atur Vonis Perkara Bang Ipul, Rohadi Akui Ada Komitmen dengan Hakim Ifa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/06/07/337/1710370/rohadi-mengaku-disuruh-hakim-tinggi-karel-tuppu-berbohong-di-persidangan-V7CzxtmMem.jpg
Rohadi Mengaku Disuruh Hakim Tinggi Karel Tuppu Berbohong di Persidangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/04/07/337/1661639/terseret-kasus-suap-panitera-bang-ipul-segera-masuk-persidangan-oG9SH82eQs.jpg
Terseret Kasus Suap Panitera, Bang Ipul Segera Masuk Persidangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement