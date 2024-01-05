Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Sopir Truk Tambang Bentak Petugas Dishub di Parung Panjang, Begini Kronologinya

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |19:02 WIB
Viral Sopir Truk Tambang Bentak Petugas Dishub di Parung Panjang, Begini Kronologinya
Viral sopir truk tambang bentak petugas Dishub di Parung Panjang (Foto: Tangkapan layar media sosial)
BOGOR - Beredar di media sosial sopir truk tambang yang bersitegang dengan anggota Dinas Perhubungan (Dishub) di wilayah Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sopir truk memaksa untuk melintas di luar pemberlakuan jam operasional truk tambang.

Dalam video yang diunggah Instagram @kabarparungpanjang tampak sopir truk dan kernet memaki anggota Dishub. Keduanya melontarkan cacian hingga ancaman kepada anggota.

Beruntung, ketegangan itu tidak meluas sampai dengan aksi kekerasan fisik. Warga sekitar yang melihat berusaha untuk melerai kejadian tersebut.

Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas Dishub Kabupaten Bogor Dadang Kosasih membenarkan adanya kejadian dalam videk beredar. Adapun peristiwa itu terjadi pada Kamis 4 Januari 2024 sore.

"Terjadi kerusuhan atau keributan dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pembatasan Waktu Operasional Kendaraan Angkutan Barang Khusus Tambang," kata Dadang dalam keterangannya, Jumat (5/1/2024).

Kejadian berawal ketika personel Dishub Kabupaten Bogor sedang melaksanakan tugas dalam penegakan Perbup No.56 Tahun 2023. Yang mana, sesuai Berita Acara Nomor 551.11/14913/DISHUB/2023 (terlampir) tentang uji coba memasukkan kendaraan tidak bermuatan dari Kabupaten Tangerang ke Kabupaten Bogor yaitu pada pukul 13.00-16.00 telah selesai karena sudah menunjukkan pukul 16.10 WIB.

"Didasari oleh berita acara tersebut, personel melakukan pemutar balikan kendaraan angkutan tambang yang tetap ingin coba melintas ketika jam uji coba telah habis, tetapi terdapat seorang pengemudi yang tidak terima ketika diarahkan untuk putar balik. Lalu pengemudi dengan sengaja melakukan upaya menyenggolkan kendaraan yang dikendarainya terhadap personel yang bertugas yaitu atas nama saudara Slamet Lestariyadi hingga tubuh petugas yang bersangkutan tersenggol kendaraan," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
