HOME NEWS MEGAPOLITAN

Granat Tangan dan Peluru Ditemukan saat Warga Depok Gali Lubang Septic Tank

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |19:21 WIB
Granat Tangan dan Peluru Ditemukan saat Warga Depok Gali Lubang Septic Tank
Granat tangan dan peluru ditemukan warga Depok saat menggali septic tank (Foto : Istimewa)
DEPOK - Geger penemuan sejumlah selongsong peluru dan granat tangan di Jalan Cisadane IV No. 101A RT 6 RW 14, Abadijaya, Sukmajaya, Depok, saat hendak menggali lubang septic tank pada Jumat (5/1/2024) sore.

Kepala Urusan (Kaur) Humas Polres Metro Depok, Iptu Made Budi membenarkan adanya temuan selongsong peluru dan granat tangan.

"Bahwa benar telah terjadi penemuan di duga bahan peledak berupa satu buah granat tangan, awal kejadian pada saat para saksi tengah melakukan pembuatan lubang septic tank kemudian saksi pertama melihat dengan adanya di duga selongsong (peluru) dan berupa granat di kedalaman 1 meter dari permukaan tanah kemudian para saksi berhenti menggali lubang septic tank dan melaporkan kejadian tersebut ke Ketua RT setempat, selanjutnya pihak Ketua RT menghubungi piket Polsek Sukmajaya Depok," kata Made saat dikonfirmasi.

Made menambahkan berdasarkan keterangan saksi kedua bahwa benar pada saat saksi pertama masuk kedalam lubang dan hendak menggali menemukan dengan adanya di duga bahan peledak berupa granat selanjutnya kembali naik karena takut dan memberitahukan kepada saksi kedua.

"Saksi kedua memberitahukan kepda pemilik kontrakan (saksi 3) kemudian saksi 3 menghentikan pengerjaan pembuatan lubang septic tank untuk keselamatan para pekerja di kontrakannya," ucapnya.

Made memastikan tidak ada kerugian materil maupun korban jiwa atas penemuan bahan peledak tersebut. Namun, barang bukti selongsong peluru dan satu buah granat tangan diamankan.

1 2
      
