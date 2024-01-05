Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Truk Bermuatan 24 Ribu Liter Methanol Kebakaran di Jalan Tol Tangerang-Merak

Fariz Abdullah , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |19:56 WIB
Truk Bermuatan 24 Ribu Liter Methanol Kebakaran di Jalan Tol Tangerang-Merak
Truk tangki terbakar di Tol Tangrang-Merak (Foto : Istimewa)
A
A
A

TANGERANG - Kebakaran hebat terjadi di Jalan Tol Tangerang-Merak tepatnya KM 36 arah Jakarta, tepatnya di Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Jumat (5/1/2024).

Kebakaran itu melibatkan satu unit truk pengangkut Methanol 24 ribu liter. Peristiwa itu dilaporkan terjadi pukul 15.17 WIB.

Kepala BPBD Kabupaten Tangerang, Ujat Sudrajat mengatakan kebakaran terjadi kala pengemudi truk dengan pelat nomor B 9310 JEH mencoba untuk menepikan kendaraan yang dikemudikannya.

"Saat mencoba menepi karena pecah ban, tiba-tiba ada percikan api lalu dengan cepat api menyebar,"kata Ujat.

Petugas yang mendapatkan laporan, lanjut Ujat bergegas menuju lokasi kejadian untuk melakukan penanganan.

"Pendinginan berlangsung sekitar 1 jam. Kerugian sekitar Rp300 juta," ujarnya.

Truk tangki bermuatan 24 ribu liter itu milik PT Panca Sakti yang berasal dari Cilegon dengan tujuan Serpong.

(Angkasa Yudhistira)

      
