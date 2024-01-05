Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

BPBD DKI: 3 RT di Jaksel Terendam Banjir Imbas Hujan Deras

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |21:43 WIB
BPBD DKI: 3 RT di Jaksel Terendam Banjir Imbas Hujan Deras
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta melaporkan tiga RT di Jakarta Selatan terendam banjir imbas hujan dengan intensitas deras melanda sejumlah wilayah di Jakarta pada Jumat (5/1/2024).

"Update terkini pukul 20.00 WIB, BPBD mencatat genangan yang sebelumnya terjadi di 1 RT saat ini menjadi 3 RT atau 0.009% dari 30.772 RT," kata Kapusdatin BPBD DKI, Yohan dalam keterangannya.

Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:

Jakarta Selatan terdapat 3 RT yang terdiri dari:

- Kel. Cilandak Timur

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177481//banjir-xo2D_large.jpg
Hujan Lebat di Depok, Jalan Margonda Banjir Bikin Lalin Macet Horor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/340/3177426//banjir-eCsW_large.jpg
Banjir Rendam 891 Rumah di Deliserdang Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/18/3176717//banjir_di_meksiko_menyebabkan_lebih_dari_60_orang_tewas-zphA_large.jpg
Hujan Deras dan Banjir Hantam Meksiko Tengah, Ratusan Orang Tewas atau Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176367//banjir_di_meksiko-UTlQ_large.jpg
Banjir dan Longsor Landa Meksiko, 44 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175241//nelayan-xIA4_large.jpg
Update Kapal Nelayan Tenggelam di Kepulauan Seribu, 7 Korban Selamat dan 1 Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175195//tim_basarnas_cari_abk_yang_hilang-h9PS_large.jpg
Kapal Nelayan Karam di Perairan Kepulauan Seribu, Lima ABK Hilang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement