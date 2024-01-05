BPBD DKI: 3 RT di Jaksel Terendam Banjir Imbas Hujan Deras

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta melaporkan tiga RT di Jakarta Selatan terendam banjir imbas hujan dengan intensitas deras melanda sejumlah wilayah di Jakarta pada Jumat (5/1/2024).

"Update terkini pukul 20.00 WIB, BPBD mencatat genangan yang sebelumnya terjadi di 1 RT saat ini menjadi 3 RT atau 0.009% dari 30.772 RT," kata Kapusdatin BPBD DKI, Yohan dalam keterangannya.

Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:

Jakarta Selatan terdapat 3 RT yang terdiri dari:

- Kel. Cilandak Timur