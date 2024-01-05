Hujan Melanda Jakarta, BPBD Sebut 6 RT di Jaksel Terendam Banjir Malam Ini

JAKARTA - Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat melanda kawasan DKI Jakarta, Jumat (5/1) malam hari. Hujan ini mengakibatkan enam RT di wilayah Jakarta tergenang banjir.

Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji menjelaskan, data tersebut tercatat hingga puku 21.00 WIB.

"BPBD mencatat genangan yang sebelumnya terjadi di 3 RT, saat ini menjadi 6 RT atau 0.019% dari 30.772 RT," kata Isnawa Adji kepada wartawan, Jumat (5/1/2024).

Ia menjelaskan, 6 RT yang tercatat banjir seluruhnya berada di wilayah Jakarta Selatan. Ketinggian genangan pun berkisar dari 40-95 cm.

"Terdapat 6 RT di Jakarta Selatan," sambungnya.

Ia memastikan, personel sudah disiagakan untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah. Hal itu utamanya dalam melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik.

"Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat," tuturnya.