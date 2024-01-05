Gagal Beraksi, Komplotan Maling Motor di Bogor Todongkan Senpi

BOGOR - Beredar di media sosial video komplotan maling motor beraksi di Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Dalam aksinya, para pelaku sempat menodongkan benda mirip senjata api.

Dalam video yang beredar, tampak empat orang pelaku dengan 2 motor berhenti di depan rumah warga. Dua orang pelaku menunggu di motor, dan dua lainnya mengendap masuk ke dalam garasi.

Tak lama, aksi mereka pun ketahuan oleh pemilik rumah dan meneriaki maling. Sontak, para pelaku panik berusaha kabur berlari ke arah motor rekannya.

Namun, salah satu pelaku yang dibonceng terlihat dari rekaman video mengeluarkan benda mirip senjata api dan mengarahkannya ke pemilik rumah. Alhasil, komplotan tersebut berhasil kabur dari lokasi kejadian tanpa membawa hasil motor curian.