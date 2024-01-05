Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gagal Beraksi, Komplotan Maling Motor di Bogor Todongkan Senpi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |23:35 WIB
Gagal Beraksi, Komplotan Maling Motor di Bogor Todongkan Senpi
Pencurian motor di Bogor (foto: dok ist)
A
A
A

BOGOR - Beredar di media sosial video komplotan maling motor beraksi di Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Dalam aksinya, para pelaku sempat menodongkan benda mirip senjata api.

Dalam video yang beredar, tampak empat orang pelaku dengan 2 motor berhenti di depan rumah warga. Dua orang pelaku menunggu di motor, dan dua lainnya mengendap masuk ke dalam garasi.

Tak lama, aksi mereka pun ketahuan oleh pemilik rumah dan meneriaki maling. Sontak, para pelaku panik berusaha kabur berlari ke arah motor rekannya.

Namun, salah satu pelaku yang dibonceng terlihat dari rekaman video mengeluarkan benda mirip senjata api dan mengarahkannya ke pemilik rumah. Alhasil, komplotan tersebut berhasil kabur dari lokasi kejadian tanpa membawa hasil motor curian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177495//viral-xHJN_large.jpg
Ayah Nekat Sandera Dua Anak Kandungnya Dalam Ruko di Pasar Rebo Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177459//viral-RrU7_large.jpg
Otak Penyerangan Warkop Bersenjata di Tanah Abang Ditangkap, Nih Penampakannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177442//prabowo-hZCJ_large.jpg
Menkum Bawa Pesan Prabowo untuk Anak Papua di Isyaman, Beri Bantuan Tas dan Sepatu Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177427//viral-gvDZ_large.jpg
Habib Jafar dan Alissa Wahid Ungkap Makna Tepuk Sakinah yang Viral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/624/3177410//viral_bmkg-hWk4_large.jpg
Viral Siswi Sekolah Salah Sebut Makan Makanan BMKG, Netizen: Habis Ini Bisa Prediksi Cuaca
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/15/3177385//mobil_listrik-Qx4y_large.jpg
Pencurian Kabel SPKLU Meningkat, Capai 900 Kasus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement