HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,4 Guncang Maluku Barat Daya

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |02:08 WIB
Gempa M4,4 Guncang Maluku Barat Daya
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa bermagnitudo (M) 4,4 yang mengguncang kawasan Maluku Barat Daya. Gempa tersebut tercatat pada Sabtu (6/1) pukul 01.52 WIB.

Pusat lokasi gempa berada di 110 kilometer timur laut Maluku Barat Daya. Tepatnya berada di 7.64 Lintang Selatan (LS) dan 128.64 Bujur Timur (BT).

“#Gempa Mag:4.4, 06-Jan-2024 01:52:51WIB, Lok:7.64LS, 128.64BT (110 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA),” tulis BMKG dalam akun resmi media sosial xnya, Sabtu (6/1/2024).

Adapun gempa tersebut terjadi pada kedalaman 160 kilometer. BMKG menyatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga bisa berubah seiring adanya kelengkapan data.

“Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” tulis keterangan tersebut.

BMKG juga mengimbau akan potensi terjadinya gempa bumi susulan.

(Awaludin)

      
