INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 6 Januari: New Mexico Jadi Bagian Amerika Serikat hingga Kahlil Gibran Lahir

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |06:01 WIB
Peristiwa 6 Januari: New Mexico Jadi Bagian Amerika Serikat hingga Kahlil Gibran Lahir
Kahlil Gibran (foto: dok ist)
A
A
A

BERBAGAI macam peristiwa atau sejarah penting terjadi setiap harinya, termasuk pada tanggal 6 Januari. Oleh karena itu, Okezone.com coba merangkum beberapa peristiwa yang terjadi pada hari ini, yaitu sebagai berikut.

1. New Mexico Jadi Negara Bagian Amerika Serikat

 

New Mexico atau Meksiko Baru menjadi negara bagian Amerika Serikat ke-47 pada 6 Januari 1912 dan dikenal denga nama Land of Enchantment.

Negara ini terletak di bagian selatan, dan Ibu kota adalah Santa Fe. New Mexico juga memiliki jumlah penduduk sebesar 1.984.356 jiwa dan memiliki luas wilayah 315.194 km².

2. Empat Kebebasan dari Franklin Delano Roosevelt

Presiden Amerika Serikat ke-32 Franklin Delano Roosevelt menyampaikan empat kebebasan dalam pidatonya pada 6 Januari 1941.

Empat kebebasan itu adalah kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan untuk beragama, kebebasan dari kemelaratan, kebebasan dari ketakutan.

Telusuri berita news lainnya
